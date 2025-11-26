Литва выступила за санкции против Беларуси
- 26.11.2025, 16:39
За гибридные действия режима.
Литва подталкивает Европейский союз к введению новых санкций против режима Лукашенко за ее «гибридные действия и угрозы». Об этом заявил глава литовского МИДа Кестутис Будрис.
«Самое главное — ввести новый критерий в санкционный режим ЕС, определить, на каком основании санкции вводятся в отношении Беларуси. Мы стремимся включить в него гибридные действия и угрозы, которых в ЕС сейчас нет», — сказал он.
Среди мер, введения которых Литва намерена добиваться против Минска, ограничения импорта азотных удобрений, в отношении авиационного сектора и других видов экономической деятельности, пояснил Будрис.
Кроме того, он предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить аудиторские и IT-услуги, предоставляемые компаниями Евросоюза белорусским компаниям. «Мы хотим, чтобы все это было запрещено санкциями ЕС, включая туристические услуги, как бы это ни звучало в геополитическом контексте», — заявил глава МИДа. Эти действия Вильнюса направлены на борьбу с воздушными шарами из Беларуси перебрасывающими контрабанду, пояснил министр.
Евросоюз уже занимается подготовкой 20-го пакета санкций против России и Беларуси. Их на встрече обсудили министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас с европейским комиссаром по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционному союзу Марией Луис Альбукерке. ЕС необходимо усилить санкции против Минска, «приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения», отметил Вайтекунас. Меры в отношении Минска находятся на ранней стадии, уточнила Альбукерке.