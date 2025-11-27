закрыть
Лукашенко пугает союзников по ОДКБ

  • 27.11.2025, 11:46
Лукашенко пугает союзников по ОДКБ

Диктатор пожаловался, что Беларусь превратилась в «осажденную крепость».

Лукашенко в Бишкеке на саммите ОДКБ 27 ноября пожаловался союзникам по военному блоку на Германию и Польшу:

— По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь, — посетовал Лукашенко.

Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам — они, — заявил диктатор.

Кроме наращивания военного потенциала, соседи Беларуси огорчают Лукашенко тем, что «активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий».

Отметим, милитаристские речи Лукашенко зачастую сталкиваются с критикой союзников по ОДКБ.

