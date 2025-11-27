Лукашенко отправился в Мьянму 3 27.11.2025, 13:45

1,864

МУС запросил ордер на арест правителя этой страны.

Лукашенко направился в Мьянму, которой правит военная хунта. Подробности приводит телеграм-канал, близкий к пресс-службе правителя.

В телеграм-канале сообщили, что визит будет проходить с 27 по 28 ноября. Официальные переговоры состоятся в узком, а также в расширенном составах. Они состоятся в столице Мьянмы – Нейпьидо.

Мьянмой руководит главнокомандующий вооруженными силами и председатель Государственного административного совета (SAC) Мин Аун Хлайн. Это человек, которого в Мьянме и за ее пределами называют «кровавым маньяком».

В 2022 году Международный уголовный суд (МУС) начал расследование его преступлений и в ноябре 2024 запросил ордер на арест военного лидера Мьянмы за преступления против рохинджа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com