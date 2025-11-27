закрыть
Лукашенко отправился в Мьянму

  27.11.2025, 13:45
Лукашенко отправился в Мьянму

МУС запросил ордер на арест правителя этой страны.

Лукашенко направился в Мьянму, которой правит военная хунта. Подробности приводит телеграм-канал, близкий к пресс-службе правителя.

В телеграм-канале сообщили, что визит будет проходить с 27 по 28 ноября. Официальные переговоры состоятся в узком, а также в расширенном составах. Они состоятся в столице Мьянмы – Нейпьидо.

Мьянмой руководит главнокомандующий вооруженными силами и председатель Государственного административного совета (SAC) Мин Аун Хлайн. Это человек, которого в Мьянме и за ее пределами называют «кровавым маньяком».

В 2022 году Международный уголовный суд (МУС) начал расследование его преступлений и в ноябре 2024 запросил ордер на арест военного лидера Мьянмы за преступления против рохинджа.

