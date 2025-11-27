Лукашенко отправился в Мьянму

Лукашенко отправился в Мьянму3
27.11.2025
МУС запросил ордер на арест правителя этой страны.
Лукашенко направился в Мьянму, которой правит военная хунта. Подробности приводит телеграм-канал, близкий к пресс-службе правителя.
В телеграм-канале сообщили, что визит будет проходить с 27 по 28 ноября. Официальные переговоры состоятся в узком, а также в расширенном составах. Они состоятся в столице Мьянмы – Нейпьидо.
Мьянмой руководит главнокомандующий вооруженными силами и председатель Государственного административного совета (SAC) Мин Аун Хлайн. Это человек, которого в Мьянме и за ее пределами называют «кровавым маньяком».
В 2022 году Международный уголовный суд (МУС) начал расследование его преступлений и в ноябре 2024 запросил ордер на арест военного лидера Мьянмы за преступления против рохинджа.