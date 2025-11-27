Рада БНР наградила белорусских добровольцев 1 27.11.2025, 14:40

Некоторые воины удостоены наград посмертно.

Рада Белорусской Народной Республики вручила награды белорусским добровольцам, которые участвуют в обороне Украины. Церемонию приурочили ко Дню героев, который отмечают сегодня.

В своем обращении глава Рады БНР Ивонка Сурвилла подчеркнула важность подвига тех, кто отдал жизнь за свободу: — Сегодня я обращаюсь к вам, чтобы напомнить о, возможно, самых великих наших героях. С благодарностью вспомнить каждого и сказать, что они продолжают жить в сердцах белорусов. Мы верим, что благодаря их жертве сможем возродить нашу Родину и не позволим врагам стереть ее с карты мира.

Медаль Ордена Погони с дополнительным отличием «За военные заслуги» получили офицер, чье имя не раскрывается, а также бывший командир полка имени Кастуся Калиновского Павел Шурмей. Трое бойцов удостоены этой награды посмертно.

Кроме того, один из офицеров отмечен золотой медалью «За боевые заслуги» первой степени за проявленную личную храбрость в боях против российских войск в Украине. Еще пятеро добровольцев награждены серебряными медалями, две из них — посмертно.

