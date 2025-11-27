Белорусы отмечают День героев 27.11.2025, 13:19

Сегодня исполняется 105 лет со дня начала «Слуцкага збройнага чыну».

27 ноября 1920 года начались боевые действия между сформированными в Слуцком повете полками Белорусской Народной Республики и частями Красной армии. Этот день белорусские патриоты отмечают как День героев.

Прекращение войны между советской Россией и Польшей дало возможность возобновить борьбу за независимость Беларуси. На территориях, которые покидали польские войска, но куда еще вступили большевики, формировались местные органы власти. В ноябре 1920 года была создана Слуцкая рада. Она провозгласила восстановление власти Белорусской Народной Республики на территориии повета. По решению рады было начато формирование военных подразделений из местных жителей. Были созданы два полка - Слуцкий под командованием Павла Чайки (позже его сменил Ахрем Гаврилович) и Грозовский во главе с капитаном Лукой Семенюком. Их объединили в Слуцкую бригаду. Общее командование войсками осуществлял Антон Сокол-Кутыловский.

Бои между отрядами, сформированными преимущественно из крестьян, и большевиками продолжались более месяца. К полкам, сформированным по решению Рады, присоединились белорусские части армии генерала Станислава Булак-Балаховича - Белостокский батальон и Смоленский полк, а также партизанские отряды организации «Зеленый дуб».

Первоначально белорусам удавалось сдерживать войска противника и развернуть контрнаступление. Слуцкая бригада провела ряд успешных атак рядом в районе Копыля и Тимкович. Против белорусских отрядов безуспешно сражалась Омская дивизия Красной армии. На всем стокилометровом фронте Копыль - Тимковичи - Вызна большевики вынуждены были отступать. Белорусские отделы имели очень сильную поддержку со стороны местного населения, но им не хватало оружия и амуниции. В последующие дни боевые действия продолжились в районе у деревень Быстрицы, Васильчицы, Воробейчицы, Дашково, Василишки, Лютовичи и Морочь. Слуцкая бригада освободила от большевиков ряд населенных пунктов.

Разворачивался активное антибольшевистское сопротивление. К крестьянской армии присоединялось все больше и больше людей.

Ситуацию переломило только решение Москвы перебросить на белорусский фронт дополнительные части Красной армии из центральной России, а также отряды, состоящие из бурят и китайцев. В конце декабря 1920 года повстанцы были вынуждены отступить на территорию Западной Беларуси, которую контролировали польские войска.

«Слуцкi збройны чын» стал примером для многих других жителей страны. Белорусы продолжали партизанскую борьбу против большевиков и после того, как Красная армия заняла территорию Слуцкого повета.

