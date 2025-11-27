Грузинская оппозиция: Нас не сломить 1 27.11.2025, 18:55

Фото: NurPhoto via Getty Images

Сотни людей продолжают выходить на улицы каждый вечер.

В Грузии продолжаются массовые протесты, которые не стихают уже год после решения правительства приостановить движение страны к вступлению в ЕС. Акции в Тбилиси регулярно сопровождаются жесткими разгонами, задержаниями и штрафами, однако участники уверяют: подавить сопротивление власти не удается, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Демонстрации начались после объявления премьер-министра о четырехлетней паузе на пути европейской интеграции. Тысячи людей вышли на проспект Руставели, и с тех пор протесты превратились в затяжное противостояние. Из-за новых ограничительных законов колонны теперь вынуждены менять маршруты, уходя на соседние улицы, где каждую ночь проходят задержания.

Правящая партия «Грузинская мечта» усилила давление: введены крупные штрафы за блокировку дорог, приняты законы о вещании и иностранном финансировании, которые напоминают российские нормы. Оппозиционные лидеры сталкиваются с уголовными делами — шесть представителей оппозиции уже получили сроки и запрет на занятие должностей. Среди них журналисты и общественные деятели, находящиеся в изоляции.

Отношения правительства с ЕС стремительно ухудшились. Последний доклад Евросоюза назвал страну «кандидатом лишь по названию», что фактически заморозило перспективы членства. Руководство страны отвечает обвинениями в адрес Брюсселя, утверждая, что действует в интересах «мира и стабильности».

Критики же считают, что правительство разворачивает страну в сторону авторитарных моделей и усиливает зависимость от России. Университеты и гражданское общество ожидают новые ограничения — ведущие вузы говорят о попытке подчинить образование политическому контролю.

Несмотря на уменьшение численности протестующих, сотни людей продолжают выходить на улицы каждый вечер, уверенные, что борьба за европейское будущее Грузии еще не окончена.

