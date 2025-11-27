Адольф Гитлер из Намибии выиграл региональные выборы

Адольф Гитлер из Намибии выиграл региональные выборы2
- 27.11.2025, 19:07
Он переизбирался на пятый срок.
Советник избирательного округа Омпунджа в Намибии Адольф Гитлер Уунона выиграл региональные выборы, переизбравшись на пятый срок. Об этом 27 ноября сообщает телеканал Euronews.
«59-летний Адольф Гитлер Уунона представляет округ Омпунджа с 2004 года в качестве члена Народной организации Юго-Западной Африки. Хотя избирательная комиссия Намибии еще не опубликовала официальные результаты подсчета голосов, согласно многочисленным сообщениям, Уунона победил с большим отрывом», — говорится в публикации.
Недавно Ууона подал заявку на изменение фамилии, чтобы убрать из нее Гитлера.
«В детстве я считал это имя совершенно нормальным. Только повзрослев, я понял: этот человек хотел поработить весь мир. Я не имею никакого отношения ни к чему из этого», — заявил политик.
Региональные выборы в Намибии состоялись 26 ноября.
Гитлер из Намибии одержал победу на местных выборах и стал главой округа Ошана в 2020 году. За него проголосовали 85% жителей. Политик выдвигался от правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки). Еще в начале карьеры мужчина отмечал, что имя ему выбрал отец, который, вероятно, не очень понимал мировую роль лидера Третьего рейха.