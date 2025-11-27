Politico: Европа обсуждает «немыслимый» ответ на атаки РФ 3 27.11.2025, 22:39

Названы варианты операций.

Европейские государства готовят решения, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми, поскольку Россия усилила гибридные атаки против стран НАТО. Речь идет об идеях, варьирующихся от совместных наступательных киберопераций до более быстрой и согласованной атрибуции таких действий с открытым указанием на Москву. Рассматриваются также внезапные военные учения под руководством НАТО, сообщило в четверг, 27 ноября, издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников и трех дипломатов ЕС.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что Россия постоянно проверяет пределы допустимого и реакцию Запада. По ее словам, необходима более проактивная позиция. Она подчеркнула: «Сигнал подают не слова, а действия».

В последние недели и месяцы российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии, а неопознанные дроны создавали хаос в аэропортах и на военных объектах по всей Европе. К другим инцидентам относятся глушение сигналов GPS, проникновения боевых самолетов и кораблей, а также взрыв на важной польской железнодорожной линии, по которой поставляется военная помощь Украине.

Госсекретарь министерства обороны ФРГ Флориан Ханн заявил телеканалу Welt, что Европе и альянсу необходимо задуматься о том, как долго можно терпеть подобные гибридные атаки, и следует ли самим становиться более активными.

Издание Politico отмечает, что гибридные атаки не новы: в последние годы Россия отправляла убийц для устранения политических противников в Великобритании, ее обвиняли во взрывах складов боеприпасов в Центральной Европе, в попытках дестабилизировать ЕС через финансирование крайне правых партий, в информационных кампаниях в соцсетях и вмешательстве в выборы в таких странах, как Румыния и Молдова.

Но масштаб и частота нынешних атак беспрецедентны. Аналитический центр Globsec, базирующийся в Праге, подсчитал, что с января по июль в Европе, главным образом в Польше и Франции, было совершено более ста десяти диверсий и попыток атак. Ответственность за них возлагается на лиц, связанных с Москвой.

Пока реакцией Европы является усиление оборонительных мер. После того как российские боевые беспилотники были сбиты над Польшей, НАТО сообщила о планах укрепить противовоздушную оборону на восточном фланге альянса. ЕС поддержал этот подход.

Тем не менее подобные шаги вызывают раздражение в Москве. Медведев заявил, что европейцы должны бояться и трепетать, как стадо животных, ведомых на убой, и что они должны содрогаться в ожидании своей скорой гибели.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто на прошлой неделе раскритиковал пассивность Европы и представил план на сто двадцать пять страниц с предложениями по ответным мерам. В документе предусматривается создание Европейского центра по противодействию гибридной войне, киберсил численностью полторы тысячи человек, а также подразделений, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что всем странам необходимо пересмотреть процедуры безопасности, поскольку Россия явно усиливает свою гибридную войну против граждан ЕС.

Профессор и заместитель директора парижского аналитического центра GEODE Кевен Лимонье отметил, что различия между Москвой и Брюсселем связаны, в частности, с тем, что ЕС вынужден действовать строго в рамках законов. Он поставил вопрос: могут ли правовые государства позволить себе применять такие же инструменты и стратегии, как Россия.

Некоторые страны, такие как Германия и Румыния, уже ужесточают правила, позволяющие сбивать дроны над аэропортами и военными объектами . Национальные службы безопасности иногда действуют в юридически серой зоне. Некоторые союзники, включая Данию и Чехию, уже допускают наступательные кибероперации.

По словам Браже, союзникам следует быть более проактивными в наступательных кибероперациях и сосредоточиться на повышении осведомленности о ситуации, обеспечивая координацию служб безопасности и разведки.

На практике государства могут применять кибермеханизмы для поражения систем, критичных для российского военного производства, таких как экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производится беспилотник «шахед», а также энергетические объекты или поезда, перевозящие вооружение, отметил политолог и эксперт по гибридным угрозам Филип Брыика. Он подчеркнул, что такие действия могли бы нарушить функционирование этих систем.

Европе также необходимо выработать подходы к противодействию масштабным кампаниям дезинформации, которые Россия ведет внутри страны, считает он.

