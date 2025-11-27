Лавров исключен еще из одной делегации РФ 27.11.2025, 23:29

Сергей Лавров

Фото: Getty Images

Глава МИД РФ не поедет уже на третье крупное мероприятие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Ранее Сергей Лавров утратил статус главы российской делегации на саммите стран «большой двадцатки» (G20). На этот форум президент РФ Владимир Путин направил заместителя руководителя администрации Кремля Максима Орешкина. Не поехал Лавров и на саммит АСЕАН в Малайзии: там Россию представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

По данным агентства Reuters, Лавров почти перестал появляться на крупных международных мероприятиях после того, как президент США Дональд Трамп отменил свой саммит с Путиным по Украине в Будапеште. Вслед за этим США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» - впервые после возвращения Трампа в Белый дом.

Встреча в верхах в Будапеште была отменена после телефонного разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября, в ходе которого обсуждались условия саммита. Собеседники агентства утверждали, что отказаться от переговоров Трамп решил по совету Рубио: Лавров якобы выдвинул ультимативные требования по Украине.

С тех пор, как признал сам Лавров, госсекретарь США больше с ним не связывался. Глава российской дипломатии также не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, где обсуждались возможные ядерные испытания, и не участвовал в российско-казахстанских переговорах в Москве 12 ноября.

Между тем Владимир Путин категорически отрицает, что после срыва его саммита с Трампом Сергей Лавров оказался в немилости. «Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал. У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Он готовится ко встрече с американскими партнерами», - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек 27 ноября.

