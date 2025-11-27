Путин объяснил, куда пропал Лавров

Путин объяснил, куда пропал Лавров2
- 27.11.2025, 19:15
Диктатор РФ уверяет, что глава МИД РФ не попал в опалу.
Диктатор России Владимир Путин прокомментировал предположения СМИ об опале министра иностранных дел страны агрессора Сергея Лаврова. Пресс-конференцию главы Кремля по итогам саммита ОДКБ в Кыргызстане транслировали в YouTube пропагандисты «Комсомольской правды».
СМИ писали, что глава российской дипломатии, по мнению Кремля, провалил подготовку саммита РФ-США на уровне первых лиц в ходе разговора с главой американского госдепартамента Марко Рубио.
Путин опроверг эти утверждения.
«Чушь какая-то. Ни в какую опалу он не попал. Ну, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время он этим и занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами», – объяснил глава Кремля.