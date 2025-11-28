Мьянманское оппозиционное издание написало о визите Лукашенко

Мьянманское оппозиционное издание написало о визите Лукашенко3
В статье его называют «последним диктатором Европы».
Лукашенко находится с визитом в Мьянме, которой управляет военная хунта. Местное оппозиционное издание The Irrawaddy пишет о визите белорусского правителя, называя его «последним диктатором Европы»:
— Поездка происходит на фоне попыток хунты продемонстрировать международную легитимность перед запланированными на декабрь–январь выборами, которые считаются фиктивными. Пропагандистский аппарат хунты уже начал подготовку: поднимаются флаги, устанавливаются билборды с изображением Лукашенко, транслируются видеоролики, восхваляющие «дружбу» между двумя режимами.
Визит подчёркивает углубление связей между Минском и Нейпьидо, которые расширились от торговли оружием до дипломатии, торговли и инвестиций. За несколько дней до объявления о визите Лукашенко утвердил три проекта соглашений с Мьянмой: взаимную отмену виз для граждан Беларуси сроком пребывания до 30 дней, соглашение о таможенном сотрудничестве для упрощения контроля и торговли, а также соглашение об избежании двойного налогообложения, направленное на облегчение инвестиций.
Аналитики считают, что эти соглашения, а также ожидаемое присутствие белорусских наблюдателей на выборах в Нейпьидо 28 декабря, в день первого этапа голосования, призваны укрепить доверие к хунте и подчеркнуть солидарность авторитарных режимов:
— Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», некоторыми аналитиками рассматривается как образец для Мина Ауна Хлайна, готовящегося удержать власть через выборы. Впервые сроки голосования (декабрь–январь) упоминались во время встреч в Минске в марте. За два месяца до этого представители избирательной комиссии хунты приезжали в Минск, чтобы «изучить» белорусскую систему голосования, которая обеспечивает Лукашенко победу.
Мин Аун Хлайн дважды посещал Беларусь в этом году; он и Лукашенко также неоднократно встречались в России и Китае. Этим встречам последовал ряд ответных визитов чиновников, а также выступления белорусских творческих коллективов в Мьянме.
Среди союзников Мина Ауна Хлайна Лукашенко выделяется как единственный глава государства, удостоенный почётного звания от лидера хунты. В то время как Китай и Россия — ключевые партнёры режима и его основные поставщики оружия — направляли в Нейпьидо лишь министров иностранных дел, Лукашенко решил совершить поездку лично, тем самым подчёркивая необычайно тесные связи между двумя авторитарными лидерами.
Беларусь, близкий союзник России, установила дипломатические отношения с Мьянмой в сентябре 1999 года при бывшем диктаторе Тан Шве. С тех пор Минск продавал истребители и другое оружие мьянманским военным. После переворота 2021 года Беларусь вместе с Россией неизменно поддерживала хунту, голосуя против резолюций ООН, осуждающих режим.
В 2023 году хунта открыла консульство в Минске, расширив сотрудничество в сфере торговли оружием, дипломатии, торговли и инвестиций. Скорый приезд Лукашенко в Нейпьидо свидетельствует не только о стремлении хунты к признанию, но и о формировании авторитарного блока, включающего Москву, Минск и Мьянму.