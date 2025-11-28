Дэниел Фрид о мирном плане США: Это стыд 28.11.2025, 13:56

Дэниел Фрид

Каша из российских максимализмов, двусмысленности и удачных элементов.

Экс-координатор санкционной политики Госдепа США, бывший американский посол в Польше, эксперт аналитического центра Atlantic Council Дэниел Фрид в интервью сайту Charter97.org отреагировал на так называемый американский мирный план:

— Это бурная драма, не так ли? Недавняя утечка стенограммы телефонного разговора между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым стала настоящим унижением, особенно в сочетании с утечкой телефонного разговора между Ушаковым и Кириллом Дмитриевым. Это показывает, что США позволили россиянам сформировать то, что мы называли нашим компромиссным предложением, — это стыд. Это компромиссное предложение представляло собой кашу из российских максимализмов, двусмысленности, непрактичности и нескольких добавленных удачных элементов. К счастью, его заменили. Министр Рубио поспешил на встречу в Женеве, где неудачный план из 28 пунктов был заменен планом из 19 пунктов, который по всем параметрам лучше. Этот план из 19 пунктов не был обнародован, но украинцы заявили, что он лучше. Над ним ведутся работы. Я думаю, что есть существенные вопросы, которые не были согласованы, такие как территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины. Это ключевые вопросы. Президент Трамп, как обычно, настроен смело, заявляя: «Мы близки к соглашению», — и продвигает переговоры.

Стив Уиткофф должен приехать в Москву. Дэн Дрисколл, который был в Украине, а затем находился в Женеве, должен вернуться в Украину, чтобы поговорить с украинцами. Итак, процесс запущен. Это непростой процесс, но дипломатические решения часто бывают трудными. Вопрос в том, есть ли у него потенциал. Думаю, есть. Но русские не примут ни один разумный план, и это станет главной проблемой. Окажет ли администрация Трампа давление на Россию, когда поймет, что Путин не намерен вести добросовестные переговоры?

— Действительно. Ключевая проблема, по-видимому, в том, что в конечном итоге Путин вряд ли подпишет хоть сколько-нибудь разумное соглашение?

— Нет. Путин не согласится на реальную безопасность для Украины. Он будет сопротивляться, затягивать процесс, делать все возможное, чтобы война продолжалась. Президенту Трампу придется решиться на давление на Путина, если он действительно хочет заключить сделку.

