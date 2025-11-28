Трамп допустил отмену подоходного налога в США 3 28.11.2025, 23:18

1,476

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

За счет доходов от таможенных пошлин.

Соединенные Штаты могут практически полностью отменить подоходный налог для граждан за счет доходов от таможенных пошлин. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, также пообещавший поддерживать фондовый рынок на рекордных уровнях, трансляцию его выступления вел Белый дом.

Как отметил американский лидер, активный рост котировок на бирже является значительным преимуществом для американских пенсионных накоплений. Трамп особо подчеркнул важность сохранения высокой стоимости акций для пенсионных счетов типа 401(k).

О введении повышенных пошлин на импорт из 185 стран Трамп впервые объявил в апреле 2025 года. Тогда он говорил о намерении установить базовую ставку в размере 10% для всех стран и индивидуальные ставки для отдельных партнеров. Однако реализация этих мер была отложена с целью дать время для проведения переговоров и заключения новых торговых соглашений. Сейчас Верховный суд США рассматривает иск о превышении президентом полномочий по введению тарифов на импортируемые товары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com