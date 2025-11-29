закрыть
NYT: Трамп поговорил по телефону с Мадуро

  • 29.11.2025, 2:19
NYT: Трамп поговорил по телефону с Мадуро
Коллаж: confidencial.digital

Политики обсудили возможность встречи в США, но соглашения не достигли.

Президенты США и Венесуэлы Дональд Трамп и Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе. Лидеры обсудили в том числе возможность двусторонней встречи в Соединенных Штатах, пишет New York Times со ссылкой на источники

Разговор произошел в конце недели при участии госсекретаря США Марко Рубио, говорится в материале. По итогам беседы не было достигнуто соглашения о проведении встречи лидеров, сказал один из источников.

Телефонный разговор состоялся за несколько дней до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» картеля Cartel de los Soles («Картеля солнц»), который связывают с Мадуро, отмечает NYT.

