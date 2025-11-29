Италия работает над системой ПВО «Купол Микеланджело»1
- 29.11.2025, 16:52
- 1,238
Щит нового поколения — не копия «Железного купола», а шаг дальше.
Италия делает серьезную заявку на лидерство в сфере оборонных технологий: корпорация Leonardo представила концепт «Купола Микеланджело» — многоуровневой системы ПВО нового поколения, призванной защитить Европу от самых современных угроз, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Проект выглядит как попытка ответить на стремительно меняющийся характер войны — от гиперзвуковых ракет до массовых беспилотных атак, которые стали нормой в конфликте между Россией и Украиной. И хотя система еще далека от полной реализации, ее архитектура уже говорит о стратегических амбициях Рима.
Щит нового поколения — не копия «Железного купола», а шаг дальше. По задумке, «Купол Микеланджело» станет интегрированной платформой, объединяющей средства защиты от угроз «от глубин моря до космоса». Это больше, чем классическая ПВО: система должна уметь распознавать и гасить сложные комплексные атаки, когда ракеты, дроны и наземные силы действуют одновременно.
Главная ставка — искусственный интеллект. Он будет анализировать данные множества сенсоров, прогнозировать вражеские действия и автоматически выбирать оптимальный ответ. То есть реакция будет не просто быстрой — она станет предиктивной, а не реактивной.
Почему сейчас?
Европа переживает момент, когда «защита стоит дороже нападения», как отмечают итальянские чиновники. Массовые атаки дешевыми БПЛА, проникновения российских дронов в воздушное пространство НАТО, рост гиперзвуковых программ — все это заставляет страны ЕС искать системный ответ.
Италия рассчитывает, что ее проект станет элементом будущей европейской автономной обороны — не конкурирующей с НАТО, но усиленной собственными технологиями.
Стратегический смысл
«Купол Микеланджело» — это не просто национальная система. Это попытка создать европейский щит, который будет разворачиваться поэтапно до 2028 года и способен защитить критическую инфраструктуру и крупные города.
В условиях, когда дроны становятся столь же опасными, как ракеты, а войны ведутся одновременно в небе, на море и в киберпространстве, Италия стремится не догонять угрозы, а предвосхищать их.