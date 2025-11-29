Италия работает над системой ПВО «Купол Микеланджело» 1 29.11.2025, 16:52

1,238

Щит нового поколения — не копия «Железного купола», а шаг дальше.

Италия делает серьезную заявку на лидерство в сфере оборонных технологий: корпорация Leonardo представила концепт «Купола Микеланджело» — многоуровневой системы ПВО нового поколения, призванной защитить Европу от самых современных угроз, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Проект выглядит как попытка ответить на стремительно меняющийся характер войны — от гиперзвуковых ракет до массовых беспилотных атак, которые стали нормой в конфликте между Россией и Украиной. И хотя система еще далека от полной реализации, ее архитектура уже говорит о стратегических амбициях Рима.

Щит нового поколения — не копия «Железного купола», а шаг дальше. По задумке, «Купол Микеланджело» станет интегрированной платформой, объединяющей средства защиты от угроз «от глубин моря до космоса». Это больше, чем классическая ПВО: система должна уметь распознавать и гасить сложные комплексные атаки, когда ракеты, дроны и наземные силы действуют одновременно.

Главная ставка — искусственный интеллект. Он будет анализировать данные множества сенсоров, прогнозировать вражеские действия и автоматически выбирать оптимальный ответ. То есть реакция будет не просто быстрой — она станет предиктивной, а не реактивной.

Почему сейчас?

Европа переживает момент, когда «защита стоит дороже нападения», как отмечают итальянские чиновники. Массовые атаки дешевыми БПЛА, проникновения российских дронов в воздушное пространство НАТО, рост гиперзвуковых программ — все это заставляет страны ЕС искать системный ответ.

Италия рассчитывает, что ее проект станет элементом будущей европейской автономной обороны — не конкурирующей с НАТО, но усиленной собственными технологиями.

Стратегический смысл

«Купол Микеланджело» — это не просто национальная система. Это попытка создать европейский щит, который будет разворачиваться поэтапно до 2028 года и способен защитить критическую инфраструктуру и крупные города.

В условиях, когда дроны становятся столь же опасными, как ракеты, а войны ведутся одновременно в небе, на море и в киберпространстве, Италия стремится не догонять угрозы, а предвосхищать их.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com