закрыть
29 ноября 2025, суббота, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дональд Туск напомнил США, для чего создано НАТО

  • 29.11.2025, 21:35
Дональд Туск напомнил США, для чего создано НАТО

Премьер-министр Польши подчеркнул, что основой организации всегда была взаимная солидарность.

Глава польского правительства Дональд Туск отметил ключевую роль НАТО в защите Запада.

- Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России, - заявил Дональд Туск в соцсети Х.

Он подчеркнул, что основой организации всегда была взаимная солидарность между членами, а не узкие или эгоистические интересы.

Туск выразил надежду, что эти принципы остаются актуальными и сегодня, в контексте современных геополитических вызовов и агрессии России в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип