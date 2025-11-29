Дональд Туск напомнил США, для чего создано НАТО
Премьер-министр Польши подчеркнул, что основой организации всегда была взаимная солидарность.
Глава польского правительства Дональд Туск отметил ключевую роль НАТО в защите Запада.
- Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России, - заявил Дональд Туск в соцсети Х.
Он подчеркнул, что основой организации всегда была взаимная солидарность между членами, а не узкие или эгоистические интересы.
Туск выразил надежду, что эти принципы остаются актуальными и сегодня, в контексте современных геополитических вызовов и агрессии России в Украине.