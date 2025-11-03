закрыть
Китайские НПЗ объявили бойкот почти половине поставок российской нефти

  • 3.11.2025, 13:22
Пекин не хочет попадать под вторичные санкции.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы сворачивают импорт российской нефти из-за санкций администрации Дональда Трампа, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл».

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, государственные Sinopec и PetroChina уже отменили ряд закупок сырья из РФ и продолжают оставаться в стороне. К ним присоединились небольшие частные НПЗ, которые опасаются попадания под санкции, как это уже случилось c Shandong Yulong Petrochemical, включенной в «черные списки» Британии и Евросоюза.

«Забастовка покупателей» затронула почти 45% российского нефтяного экспорта в Китай, оценивает Rystad Energy. Под «бойкот» попал дальневосточный сорт ESPO, из-за чего цены на него падают: нефтяники предлагают его со скидкой в $0,5 за баррель к Brent, хотя еще в начале октября требовали премию в $1.

Из-за американских санкций, которые затронули две крупнейшие нефтяные компании России, закупки российской нефти приостановили ряд индийских НПЗ, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries. Впрочем, крупнейший в стране нефтепереработчик Indian Oil после короткой паузы возобновил импорт сорта Urals у компаний, не попавших под санкции.

