В Минздраве рассказали о состоянии рабочих «Беларуськалия» после ЧП 3.11.2025, 15:09

На предприятии произошел разрыв емкости из-под соляной кислоты.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что состояние четырех пострадавших во время чрезвычайного происшествия на «Беларуськалии» остается тяжелым.

- На 14.00 часов понедельника, 3 ноября, состояние пострадавших во время инцидента на «Беларуськалии» все также оценивается как стабильно тяжелое, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сайт Charter97.org писал о ЧП с четырьмя пострадавшими на предприятии «Беларуськалий», когда произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты.

