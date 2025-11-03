закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минздраве рассказали о состоянии рабочих «Беларуськалия» после ЧП

  • 3.11.2025, 15:09
В Минздраве рассказали о состоянии рабочих «Беларуськалия» после ЧП

На предприятии произошел разрыв емкости из-под соляной кислоты.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что состояние четырех пострадавших во время чрезвычайного происшествия на «Беларуськалии» остается тяжелым.

- На 14.00 часов понедельника, 3 ноября, состояние пострадавших во время инцидента на «Беларуськалии» все также оценивается как стабильно тяжелое, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сайт Charter97.org писал о ЧП с четырьмя пострадавшими на предприятии «Беларуськалий», когда произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук