ЧП на «Беларуськалии»: разорвало емкость из-под соляной кислоты 1 31.10.2025, 15:44

1,202

Четыре человека в больнице.

На производственной площадке 4‑го рудоуправления «Беларуськалия» произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза. Пострадали 4 человека.

Произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой. На месте происшествия работают 8 единиц техники МЧС.

Минздрав добавил, что все четыре рабочих с химическими ожогами, комбинированными травмами находятся в Солигорской ЦРБ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com