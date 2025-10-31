ЧП на «Беларуськалии»: разорвало емкость из-под соляной кислоты

ЧП на «Беларуськалии»: разорвало емкость из-под соляной кислоты1
- 31.10.2025, 15:44
Четыре человека в больнице.
На производственной площадке 4‑го рудоуправления «Беларуськалия» произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза. Пострадали 4 человека.
Произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой. На месте происшествия работают 8 единиц техники МЧС.
Минздрав добавил, что все четыре рабочих с химическими ожогами, комбинированными травмами находятся в Солигорской ЦРБ.