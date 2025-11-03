У попавших под санкции российских олигархов нашли десятки не арестованных особняков в Британии 3 3.11.2025, 15:31

1,936

Их стоимость достигает 700 миллионов фунтов.

Недвижимость на сумму около 700 млн фунтов, ранее связанная с попавшими под санкции российскими олигархами, по-прежнему не заморожена, выяснили в британском подразделении Transparency International. Аналитики организации выявили 33 объекта недвижимости — дома, квартиры и офисные здания — расположенные в Лондоне и графстве Суррей, которые не были внесены в британский реестр замороженных активов. Среди них — особняк Witanhurst в Хэмпстеде, второй по величине дом в Лондоне после Букингемского дворца. Этот объект, как утверждается, связан с владельцем группы «Фосагро» Андреем Гурьевым, однако его представители это отрицают, пишет The Moscow Times.

В отчёте также упоминается особняк стоимостью 90 млн фунтов в Кенсингтон-Палас-Гарденс, предположительно принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу. Согласно земельному реестру, владельцем числится кипрская компания A. Corp Trustee, указавшая в качестве адреса здание на стадионе «Челси», которым ранее владел Абрамович.

Руководитель исследования Бен Каудок в комментарии порталу City A.M. отметил: «Многие объекты, на которые не наложены ограничения, принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на трасты». Он добавил, что в ряде случаев недвижимость может находиться в собственности родственников фигурантов санкционных списков, что позволяет формально обходить ограничения. «Теоретически правительство Великобритании имеет возможность изучать происхождение активов, но на практике такие инструменты фактически отсутствуют. В целом сохраняется проблема корпоративной непрозрачности, мешающая эффективно контролировать эти активы», — подчеркнул Каудок.

По данным Transparency International, три объекта недвижимости напрямую принадлежат людям, имена которых совпадают с фамилиями фигурантов санкционных списков. «Становится всё труднее объяснить, почему к этим лицам до сих пор не применены меры», — добавил эксперт.

Представитель Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) заявил: «OFSI предпринимает принудительные меры по каждому зафиксированному случаю предполагаемого нарушения режима санкций, независимо от того, указаны ли объекты как замороженные в земельном реестре или нет. Мы продолжаем преследовать коррумпированных сторонников Путина и ключевые российские предприятия. На данный момент введены санкции против более чем 1 200 физических лиц и свыше 120 юридических лиц — это самые масштабные и строгие экономические меры в истории Великобритании».

Уже арестованные активы пока не нашли применения. Правительство Великобритании должно конфисковать лондонскую недвижимость, принадлежащую россиянам, обвиненным в коррупции и связях с Кремлем, заявлял мэр британской столицы Садик Хан. Мэр указал, что вырученные средства можно направить на финансирование строительства 4 тыс. домов для малообеспеченных слоев населения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com