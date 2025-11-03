Российский автопром рухнул на «дно» 3 3.11.2025, 18:50

Выпуск машин упал почти вдвое, заводы перешли на сокращенную неделю.

Российский автопром, переживший «клиническую смерть» после ухода западных автоконцернов, а затем восстановивший производство в 2023-24 гг., снова идет ко дну, пишет The Moscow Times.

По итогам января-сентября производство автомобилей в России обвалилось на 20% и вернулось на самые низкие уровни 2022 года, следует из статистики Росстата. Спад автопрома ускоряется каждый квартал: в январе–марте это было 9,2% год к году, во втором квартале — 23%, в третьем — 26,7%.

В первый год войны автопром потерял около 50% производства, а общий выпуск автомобилей в России упал до 450 тысяч единиц — самого низкого уровня с первой половины 1970-х, когда в СССР еще не были запущены автозаводы в Горьком и Тольятти.

К середине прошлого года выпуск машин достиг 80% от досанкционного уровня, но теперь снова составляет лишь 50%, указывает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. Рекордсменом по темпам обвала стали производители грузовиков, у которых выпуск рухнул на 30% за 9 месяцев и 41% в сентябре.

«Автоваз», крупнейший из российских автопроизводителей, в прошлом году выпустил на рынок 500 тысяч автомобилей Lada. Но в этом году снизил план до 300 тысяч, а также был вынужден перевести на 4-дневную неделю автозавод в Тольятти.

«Камаз», самый крупный производитель грузовиков, за 9 месяцев получил 29,1 млрд рублей чистого убытка — в 7,6 раза больше, чем годом ранее, после того как продажи грузовиков в стране обвалились на 57%.

Почти 80% продаж легковушек в России осуществляется в кредит. Но банковские займы стали недоступны для россиян после того, как ЦБ взвинтил ключевую ставку до 20-летних максимумов, чтобы сдержать всплеск инфляции в поставленной на военные рельсы экономике. Как итог: продажи машин упали на 22% за январь–сентябрь, согласно статистике «Автостата».

Из-за убытков с начала года по всей стране закрылись сотни автосалонов, а в некоторых городах-миллионниках сокращение их числа стало двузначным: на 29% в Ростове-на-Дону, на 18% в Санкт-Петербурге, на 17% в Красноярске, на 11% в Москве.

Продажи новых машин сократились в 2–2,5 раза относительно первой половины 2010-х годов, поскольку автомобиль стал менее доступен для россиян, говорит директор по развитию автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов: «Никаких явных сигналов того, что покупательская способность населения увеличится в ближайшие год или два, нет. В этом году сложился почти идеальный шторм».

