В Словакии снова открывают белорусское посольство 3.11.2025, 19:20

Его планируют открыть до 1 сентября 2026 года.

Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике планируют открыть до 1 сентября 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Возобновление постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Словакии позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков», — надеются в правительстве.

Дипломатическое представительство Беларуси в Словакии было закрыто в сентябре 2023 года, когда у власти в этой стране были силы, критически настроенные к режиму Лукашенко. Но 1 октября 2023 года на парламентских выборах в Словакии победила популистская партия под руководством Роберта Фицо, который симпатизирует как Кремлю, так и Лукашенко.

Ранее в Беларусь после почти пятилетнего перерыва вернулся посол Словакии, которым стал Йозеф Мигаш, ранее уже занимавший эту должность, но снятый с нее за открытые проявления личных симпатий к белорусским властям, что шло вразрез с тогдашней государственной политикой.

