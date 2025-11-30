Турция провела историческое испытание беспилотного истребителя

Турция провела историческое испытание беспилотного истребителя1
Это испытание называют началом новой эры в авиации.
Первый беспилотный истребитель Турции Bayraktar KIZILELMA стал первой платформой в мире, поразившей реактивную воздушную цель ракетой «воздух-воздух» в ходе испытаний у побережья Синопа.
Как сообщает TRT Haber со ссылкой на заявление компании Baykar, проект развивался исключительно за счёт национальных ресурсов. Испытание вошло в историю как первый успешный случай применения беспилотного истребителя против воздушной цели.
Большинство беспилотных аппаратов в мире предназначены для выполнения задач «воздух–земля». Однако KIZILELMA стал первой платформой, доказавшей способность вести воздушный бой. Этот результат называют началом новой эры в авиации.