Турция провела историческое испытание беспилотного истребителя 1 30.11.2025, 21:39

1,888

Это испытание называют началом новой эры в авиации.

Первый беспилотный истребитель Турции Bayraktar KIZILELMA стал первой платформой в мире, поразившей реактивную воздушную цель ракетой «воздух-воздух» в ходе испытаний у побережья Синопа.

Как сообщает TRT Haber со ссылкой на заявление компании Baykar, проект развивался исключительно за счёт национальных ресурсов. Испытание вошло в историю как первый успешный случай применения беспилотного истребителя против воздушной цели.

Большинство беспилотных аппаратов в мире предназначены для выполнения задач «воздух–земля». Однако KIZILELMA стал первой платформой, доказавшей способность вести воздушный бой. Этот результат называют началом новой эры в авиации.

