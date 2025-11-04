Самая большая суперлуна за шесть лет появится в небе на этой неделе 4.11.2025, 4:00

Когда смотреть?

5 ноября 2025 года в небе появится самая большая и яркая суперлуна за последние шесть лет. Об этом сообщает National Geographic.

Луна достигнет полной фазы в 13.19 по UTC (15.19 по Минску), приблизившись к Земле на расстояние 356 980 км, говорится на сайте AstroPixels астронома Фреда Эспенака. По данным Live Science, это ближайшее полнолуние с февраля 2019 года.

Лучшее время для наблюдения – первый час после восхода Луны, когда она поднимается над восточным горизонтом, отмечает National Geographic. В этот момент срабатывает «лунная иллюзия» – оптический эффект, когда наш мозг сравнивает Луну с окружающими объектами, как дерево или здание, из-за чего она кажется еще большей.

На этой неделе Луна будет ближе к Земле примерно на 27 тыс. км, чем в среднем.

Благодаря этому она будет казаться на 7% больше и на 16% ярче, чем в обычное полнолуние.

Луна будет такой большой и яркой снова только 24 ноября 2026 года.

Эта суперлуна особенна тем, что пик полноты почти идеально совпадает с перигеем – ближайшей точкой эллиптической орбиты Луны вокруг Земли, пишет издание. Это создает идеальное сочетание для восхитительного зрелища.

Низкое положение также придаст Луне золотисто-оранжевый оттенок из-за рассеивания синих волн земной атмосферой.

