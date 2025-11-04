закрыть
4 ноября 2025, вторник, 12:33
Канцлер Германии пригрозил депортацией сирийским беженцам

  • 4.11.2025, 11:28
  • 2,092
Фридрих Мерц

По его словам, у них больше нет оснований для получения убежища.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал сирийских беженцев в стране вернуться на родину. Он связал это с окончанием гражданской войны в Сирии и заявил, что теперь у ее граждан больше нет оснований для получения статуса беженца, пишет агентство dpa.

«Гражданская война в Сирии окончена. Теперь больше нет оснований для предоставления убежища в Германии, а это значит, что мы можем начать репатриацию», — цитирует агентство Мерца.

Как пишет Reuters, немецкий канцлер пригласил в Германию президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, чтобы обсудить возможную депортацию из страны сирийских граждан, которые были судимы в Германии. Он выразил надежду, что большинство беженцев вернутся в Сирию добровольно и «примут участие в ее восстановлении», а также пригрозил отказавшимся высылкой.

