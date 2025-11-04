закрыть
Зеленский появился на передовой фронта

  • 4.11.2025, 15:31
Зеленский появился на передовой фронта

Президент Украины встретился с военными на Добропольском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими защитниками на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.

Об этом президент сообщил во вторник, 4 ноября, в Telegram.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады военных, обсудил ситуацию на передовой, а также самые актуальные потребности.

«Много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ «Азов» и других», — написал президент Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 3 ноября, что украинские военные увеличивают давление на Добропольском выступе. По его словам, это вынуждает армию РФ распылять силы и делает невозможной концентрацию основных усилий в районе Покровска.

