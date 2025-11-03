ВСУ продвинулись в Донецкой области 3 3.11.2025, 20:10

2,072

Освобождено 188 км².

Штурмовые подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках Добропольского направления продвинулись вперед, освободив 188 км² территории. Кроме того, от российских ДРГ зачистили 248,7 км².

Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Продолжаю работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины. Ключевые вопросы: обеспечение безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки», — отметил Сырский.

Он также добавил, что войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами.

«Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска», — уточнил он.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения на отдельных направлениях Добропольского выступления продвинулись вперед. Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается.

30 октября Сырский сообщал, что на этом участке ВСУ продвинулись на расстояние от 200 до 550 метров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com