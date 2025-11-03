закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвинулись в Донецкой области

3
  • 3.11.2025, 20:10
  • 2,072
ВСУ продвинулись в Донецкой области

Освобождено 188 км².

Штурмовые подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках Добропольского направления продвинулись вперед, освободив 188 км² территории. Кроме того, от российских ДРГ зачистили 248,7 км².

Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Продолжаю работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины. Ключевые вопросы: обеспечение безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки», — отметил Сырский.

Он также добавил, что войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами.

«Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска», — уточнил он.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения на отдельных направлениях Добропольского выступления продвинулись вперед. Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается.

30 октября Сырский сообщал, что на этом участке ВСУ продвинулись на расстояние от 200 до 550 метров.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук