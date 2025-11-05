Демократ-социалист Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка 3 5.11.2025, 9:31

1,722

Зохран Мамдани

Фото: Getty Images

34-летний политик станет самым молодым мэром города за более чем 100 лет.

Зохран Мамдани, как ожидается, станет следующим мэром Нью-Йорка, согласно прогнозам американских телекомпаний после голосования. Он позиционирует себя как социалист, его победы пытался не допустить республиканец Дональд Трамп, призывая голосовать за другого демократа, пишет Би-би-си.

Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, получив 50,3% голосов, сообщает CBS. CNN также прогнозирует, что Мамдани станет следующим мэром.

Если прогнозы подтвердятся, то 34-летний политик станет самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), занявшим этот пост.

В 21.00 по восточному времени в Нью-Йорке закрылись избирательные участки. Впервые с 1969 года в голосовании на выборах мэра города приняли участие около 2 млн человек, сообщила избирательная комиссия.

За пост мэра Нью-Йорка боролись демократ Мамдани, независимый кандидат и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и республиканец Кертис Слива. Куомо уже поздравил Мамдани. По прогнозу CBS, у него 41,6% голосов. Слива признал поражение.

Накануне Трамп призвал голосовать не за Сливу, а за члена Демократической партии Куомо, летом проигравшего праймериз Мамдани. Трамп называет Мамдани коммунистом и грозил ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы.

Тем временем кандидат от Демократической партии Микки Шерилл, по прогнозам телекомпаний, станет победителем на выборах губернатора в Нью-Джерси, обойдя союзника Трампа Джека Чиаттарелли. В Вирджинии на губернаторский выборах также победила женщина-демократ — Эбигейл Спанбергер, бывшая конгрессвумен и сотрудница ЦРУ.

Мамдани был относительно неизвестным членом Ассамблеи штата Нью-Йорк, пока его кампания не набрала популярность в интернете и не привела к победе на праймериз. Он совершил стремительный и неожиданный взлет от малоизвестного законодателя до одной из самых заметных фигур в Демпартии, комментирует Reuters. Выборы в Нью-Йорке стали своего рода барометром того, как американцы реагируют на бурные девять месяцев президентства Трампа, отмечает издание.

Все три кандидата от Демократической партии в своих кампания делали акцент на экономических вопросах, но Спанбергер и Шеррилл представляют умеренное крыло партии, а Мамдани использовал вирусную агитационную кампанию, чтобы представить себя как представителя нового поколения.

Мамдани одержал впечатляющую победу, но впереди его ждут серьезные испытания

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке:

Зохран Мамдани примечателен во многих отношениях. Он станет самым молодым мэром города с 1892 года, первым мэром-мусульманином и первым мэром, родившимся в Африке. Уже это делает его победу над бывшим губернатором Эндрю Куомо и кандидатом от республиканцев Кертисом Сильвой примечательной.

Кроме того, он представляет собой тот тип политика, которого многие в Демократической партии искали годами. Он молод и харизматичен, с характерным для его поколения комфортным отношением к соцсетям.

Его этническая принадлежность отражает разнообразие электората партии. Он не избегает политической борьбы и с гордостью поддерживает идеи левых, такие как бесплатный уход за детьми, расширение системы общественного транспорта и вмешательство государства в свободный рынок.

Мамдани также продемонстрировал непревзойденную способность концентрироваться на ключевых экономических вопросах, которые были приоритетными для избирателей из числа наемных работников, недавно отошедших от Демократической партии — но при этом не отрекся от культурных принципов левых.

Критики предупреждали, что такой кандидат не имеет шансов на победу в широких слоях Америки, а республиканцы с радостью представляли самопровозглашенного социалиста как крайне левого представителя Демпартии. Но во вторник вечером в Нью-Йорке он одержал победу.

Соперничая на выборах с Куомо, бывшим губернатором Нью-Йорка, чей отец также был губернатором этого штата, Мамдани разгромил укоренившийся демократический истеблишмент, который многие левые считают оторванным от своей же партии и своей страны.

Благодаря этому кампания Мамдани на пост мэра привлекла к себе пристальное внимание СМИ — возможно, даже большее, чем заслуживают муниципальные выборы, пусть даже в крупнейшем городе Америки.

Это также означает, что на посту мэра его успехи — и неудачи — будут пристально изучаться.

12 назад демократ Билл де Блазио выиграл гонку за пост мэра, выдвинув программу борьбы с экономическим и социальным неравенством в Нью-Йорке. Как и в случае с Мамдани, американские левые возлагали большие надежды на то, что его администрация станет национальным примером эффективного либерального управления.

Однако де Блазио покинул пост восемь лет спустя, будучи крайне непопулярным, с неоднозначными результатами, пытаясь преодолеть ограничения полномочий для реализации новой политики. Мамдани придется столкнуться с теми же ограничениями — и теми же ожиданиями.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул, также демократ, уже заявила, что выступает против повышения налогов, необходимого для финансирования амбициозной программы Мамдани. И даже при достаточном финансировании он не сможет реализовывать программы сам.

Но все это — проблемы будущего. Сейчас же Мамдани предстоит решить задачу самоопределения на публичной сцене — прежде, чем это сделают его оппоненты. Ведь хотя его кампания привлекла внимание всей страны, для большей части Америки он по-прежнему остается «чистым листом». Недавний опрос CBS показал, что 46% американцев «совсем невнимательно» следят за выборами мэра Нью-Йорка. Это создает как возможности, так и вызов для Мамдани и американских левых.

Консерваторы, начиная с президента Дональда Трампа, будут пытаться представить новоизбранного мэра как социалистическую угрозу, чья политика и приоритеты приведут к краху крупнейшего города Америки и станут угрозой для всей страны. Они будут преувеличивать каждый промах и выпячивать каждый негативный экономический показатель или статистику преступности.

Трамп, имеющий личное отношение к Нью-Йорку, несомненно, будет рад политической борьбе с Мамдани, и у него есть множество способов усложнить жизнь новому мэру.

Однако для Мамдани есть возможность не обременять себя прошлым, которое его политические оппоненты безуспешно пытались использовать против него во время предвыборной кампании. Когда он вступит в должность в январе, у него будет шанс построить свою политическую репутацию с нуля. И если Трамп поссорится с ним, он лишь предоставит Мамдани более широкую площадку для работы.

Его политический талант и способности позволили ему достичь столь многого, и это немалый подвиг. Но это ничто по сравнению с испытаниями, которые ждут Мамдани в дальнейшем.

