закрыть
5 ноября 2025, среда, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Наемники с белорусскими паспортами бегут из российской армии

1
  • 5.11.2025, 12:43
  • 2,568
Наемники с белорусскими паспортами бегут из российской армии

Известно о трех случаях.

Трое уроженцев Беларуси оказались в списке из 1292 военнослужащих, дезертировавших из 144-й отдельной мотострелковой бригады вооружённых сил РФ. Такие данные 30 октября опубликовал украинский проект «Хочу жить».

«У нас нет информации об их судьбе, только знаем, что люди в этом списке подавались в розыск их командирами, как совершившие СОЧ (самовольное оставление части — прим.)», — рассказали «Хочу жить» «Еврорадио».

В списке числятся:

Виталий Викторович Шевчик, 15 мая 1989 года, из села Гарановичи [видимо, Барановичи] Брестской области.

Юсин Виталий Александрович, 13 декабря 1970 года, место рождения Брест.

Устинов Сергей Викторович, родился 18 апреля 1977 года в г. Выхове [видимо, Быхов] Могилёвской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип