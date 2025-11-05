Наемники с белорусскими паспортами бегут из российской армии 1 5.11.2025, 12:43

Известно о трех случаях.

Трое уроженцев Беларуси оказались в списке из 1292 военнослужащих, дезертировавших из 144-й отдельной мотострелковой бригады вооружённых сил РФ. Такие данные 30 октября опубликовал украинский проект «Хочу жить».

«У нас нет информации об их судьбе, только знаем, что люди в этом списке подавались в розыск их командирами, как совершившие СОЧ (самовольное оставление части — прим.)», — рассказали «Хочу жить» «Еврорадио».

В списке числятся:

Виталий Викторович Шевчик, 15 мая 1989 года, из села Гарановичи [видимо, Барановичи] Брестской области.

Юсин Виталий Александрович, 13 декабря 1970 года, место рождения Брест.

Устинов Сергей Викторович, родился 18 апреля 1977 года в г. Выхове [видимо, Быхов] Могилёвской области.

