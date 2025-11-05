Atlantic Council: Трамп может убедить Орбана

Atlantic Council: Трамп может убедить Орбана2
- 5.11.2025, 17:17
В Белом доме состоится важная для Украины встреча.
7 ноября президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме. Эксперты считают, что у американского лидера есть шанс использовать эту встречу для давления на Будапешт и требовать от Орбана прекратить блокировать процесс вступления Украины в Европейский союз, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Венгрия остается главным противником общеевропейского консенсуса по Украине. Орбан регулярно повторяет пророссийские тезисы и сохраняет энергетическую зависимость от Москвы, несмотря на курс ЕС на отказ от российского топлива. С 2022 года Венгрия перечислила более пяти миллиардов евро в бюджет России, покупая энергоносители, а также неоднократно тормозила введение новых санкций против Кремля.
С декабря 2023 года Будапешт блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, несмотря на то что Еврокомиссия признала готовность Киева и отсутствие «объективных причин» для задержки. Чтобы обходить венгерское вето, европейские лидеры вынуждены проводить заседания без участия Орбана.
Теперь у Трампа есть возможность переломить ситуацию. Орбан едет в Вашингтон в ослабленной позиции: после отмены запланированной встречи с Путиным и на фоне новых американских санкций против России. Венгрия опасается экономического кризиса и может пойти на уступки ради послаблений.
Если Трампу удастся убедить Орбана снять блокировку, это станет дипломатической победой Белого дома и усилит позиции США как ключевого союзника Европы и Украины. Продвижение Украины к членству в ЕС отвечает и американским интересам — способствует стабильности региона, росту инвестиций и сближению Европы с Вашингтоном.