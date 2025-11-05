закрыть
5 ноября 2025
Путин поручил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний

  • 5.11.2025, 18:31
  • 1,242
Первым после 35-летнего перерыва.

Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям — первым после 35-летнего перерыва. Он сделал такое заявление в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза в Кремле.

Ведомствам поручено «собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работе по подготовке испытаний ядерного оружия», сказал Путин.

Члены Совбеза в качестве обоснования такого шага назвали указание президента США Дональда Трампа Пентагону о возобновлении ядерных испытаний. На прошлой неделе глава Белого дома заявил, что США собираются провести «кое-какие испытания», не уточнив, однако, идет ли речь о подземных взрывах, которые имели место во времена холодной войны.

Как писал сайт Charter97.org, США готовятся испытать баллистическую ракету Minuteman III. Она способна нести ядерный заряд и составляющую основу стратегического сдерживания США.

