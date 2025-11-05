Анджелину Джоли в Херсоне наградили памятным жетоном города-героя
- 5.11.2025, 20:50
Видео.
Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько вручил жетон голливудской актрисе и послом доброй воли ЮНИСЕФ Анджелине Джоли во время ее визита в город.
На одной стороне жетона изображена арка с надписью «Херсон», колоски и ласточки, а на другой — кинотеатр «Украина», который стал символом сопротивления и героизма горожан во время оккупации.
Видео вручения награды обнародовано в сети.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли приехала в Херсон и посетила медицинские учреждения, где пообщалась с детьми.