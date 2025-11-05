закрыть
5 ноября 2025, среда
Анджелину Джоли в Херсоне наградили памятным жетоном города-героя

  • 5.11.2025, 20:50
Анджелина Джоли в Херсоне

Видео.

Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько вручил жетон голливудской актрисе и послом доброй воли ЮНИСЕФ Анджелине Джоли во время ее визита в город.

На одной стороне жетона изображена арка с надписью «Херсон», колоски и ласточки, а на другой — кинотеатр «Украина», который стал символом сопротивления и героизма горожан во время оккупации.

Видео вручения награды обнародовано в сети.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли приехала в Херсон и посетила медицинские учреждения, где пообщалась с детьми.

