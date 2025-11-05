Анджелину Джоли в Херсоне наградили памятным жетоном города-героя 5.11.2025, 20:50

Анджелина Джоли в Херсоне

Видео.

Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько вручил жетон голливудской актрисе и послом доброй воли ЮНИСЕФ Анджелине Джоли во время ее визита в город.

На одной стороне жетона изображена арка с надписью «Херсон», колоски и ласточки, а на другой — кинотеатр «Украина», который стал символом сопротивления и героизма горожан во время оккупации.

Видео вручения награды обнародовано в сети.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли приехала в Херсон и посетила медицинские учреждения, где пообщалась с детьми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com