Бельгия намерена активировать 4-ю статью НАТО 5.11.2025, 21:32

Из-за инцидентов с дронами.

В Бельгии обсуждают возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО для консультаций по безопасности с партнерами по альянсу. Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен, передает издание 7sur7.

Поводом стали инциденты с дронами, из-за которых 4 ноября все аэропорты страны были закрыты на два часа. 6 ноября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности для обсуждения ситуации с беспилотниками. Проблемы с дронами в европейских аэропортах продолжаются, и власти ЕС подозревают в этих инцидентах Россию.

В октябре Литва временно закрыла контрольно-пропускные пункты «Шальчининкай» и «Мядининкай» на границе с Беларусью из-за инцидента с метеорологическими зондами, которые использовались для контрабанды.

