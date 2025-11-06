Польские пограничники перехватили дрон с сигаретами, летевший из Беларуси
- 6.11.2025, 5:59
Фотофакт.
В Подляском воеводстве на востоке Польши сотрудники польской Пограничной службы перехватили дрон, наполненный белорусскими контрабандными сигаретами.
Об этом на Х сообщило отделение Пограничной службы Польши в Подляском воеводстве.
В среду пограничники обнаружили дрон, заполненный незаконными сигаретами, на территории гмины Крынки, граничащей с Беларусью.
Внутри дрона обнаружили около 400 пачек сигарет с белорусским акцизом, говорится в сообщении.
Dron wypełniony nielegalnymi papierosami ujawniono dziś w gminie Krynki. W jego środku znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą. pic.twitter.com/oTqJ07t4sE— Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) November 5, 2025