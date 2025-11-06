закрыть
6 ноября 2025, четверг, 1:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские пограничники перехватили дрон с сигаретами, летевший из Беларуси

  • 6.11.2025, 5:59
Польские пограничники перехватили дрон с сигаретами, летевший из Беларуси

Фотофакт.

В Подляском воеводстве на востоке Польши сотрудники польской Пограничной службы перехватили дрон, наполненный белорусскими контрабандными сигаретами.

Об этом на Х сообщило отделение Пограничной службы Польши в Подляском воеводстве.

В среду пограничники обнаружили дрон, заполненный незаконными сигаретами, на территории гмины Крынки, граничащей с Беларусью.

Внутри дрона обнаружили около 400 пачек сигарет с белорусским акцизом, говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип