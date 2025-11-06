Болгария намерена национализировать российский НПЗ 6.11.2025, 14:45

Это связано с санкциями против российского нефтяного гиганта «Лукойл».

Болгария разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят государству взять под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании «Лукойл», пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о НПЗ в Бургасе — единственном предприятии такого масштаба в стране и ключевом активе зарубежной сети «Лукойла». Российский нефтяной гигант находится под санкциями США в связи с войной в Украине.

Между тем ситуация вокруг международной безопасности продолжает обостряться. Путин распорядился подготовить возможность возобновления ядерных испытаний. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что США намерены провести первое за более чем 30 лет ядерное испытание, утверждая, что Китай и Россия якобы уже тайно нарушают мораторий. Подробностей американский президент не привел.

На заседании в среду Путин также поручил усилить защиту российских нефтеперерабатывающих предприятий от атак украинских беспилотников. Для выполнения этой задачи он подписал закон, предусматривающий привлечение миллионов резервистов.

