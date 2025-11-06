закрыть
6 ноября 2025, четверг
В Великобритании назвали число заключенных, освобожденных по ошибке

  • 6.11.2025, 20:12
В Великобритании назвали число заключенных, освобожденных по ошибке

Цифра впечатляет.

Более 100 заключенных в год ошибочно выпускаются из тюрем в Великобритании. Об этом заявила парламентский заместитель государственного секретаря в Министерстве юстиции Алекс Дэвис-Джоунс в эфире Times Radio.

Она уточнила, что речь идет о тюрьмах Англии и Уэльса. В общей сложности в этих регионах на свободу выходят 57 тысяч человек в год, около 114 (0,2%) из них — по ошибке.

Дэвис-Джоунс подчеркнула, что такие инциденты недопустимы, но объяснила их критическим состоянием тюремной системы. По словам чиновника, в британских тюрьмах мало мест для заключенных, не хватает персонала и используется устаревшая бумажная система учета. Эту проблему сложно решить в кратчайшие сроки, но вскоре правительство начнет реформы по модернизации системы, заверила представитель Минюста.

Дэвис-Джоунс также резко раскритиковала правительства предыдущих премьер-министров Великобритании за плохое финансирование и нехватку новых тюремных мест, назвав эти условия наследием 14 лет упадка. Она добавила, что в королевстве выросло количество депортаций закононарушителей-иностранцев, из в том числе депортируют сразу после вынесения приговора.

