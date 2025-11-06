Азербайджан переходит на стандарты НАТО
- 6.11.2025, 21:22
В этом вопросе Баку поможет Турция.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября принял делегацию НАТО и заявил, что армия страны приводится в соответствие со стандартами альянса, сообщила пресс-служба политика.
По словам Алиева, на повестке дня находится сотрудничество Азербайджана с НАТО в вопросах регионального развития, энергетической безопасности и по другим направлениям.
«Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией. В этой связи он коснулся роли расширения отношений между нашей страной и альянсом», — сообщила пресс-служба.
На встрече были обсуждены «перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО, состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам».
Как раз сейчас НАТО в Баку проводится курс «Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)».