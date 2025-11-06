Азербайджан переходит на стандарты НАТО 6.11.2025, 21:22

В этом вопросе Баку поможет Турция.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября принял делегацию НАТО и заявил, что армия страны приводится в соответствие со стандартами альянса, сообщила пресс-служба политика.

По словам Алиева, на повестке дня находится сотрудничество Азербайджана с НАТО в вопросах регионального развития, энергетической безопасности и по другим направлениям.

«Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией. В этой связи он коснулся роли расширения отношений между нашей страной и альянсом», — сообщила пресс-служба.

На встрече были обсуждены «перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО, состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам».

Как раз сейчас НАТО в Баку проводится курс «Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com