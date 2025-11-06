ВСУ ликвидировали российского «маньяка с самым низким IQ»
- 6.11.2025, 23:28
Он был осужден за убийство девочки.
На войне в Украине был ликвидирован осужденный за убийство и изнасилование девятилетней девочки в удмуртском селе Шаркан Рудольф Варламов. Об этом сообщает российского пропагандистское агентство «Регнум».
По информации журналистов, многие жители Шаркана считали Варламова невиновным, называя его «маньяком с самым низким IQ» и полагая, что наказание он понес за другого человека.
После освобождения Варламов должен был до 2032 года регулярно отмечаться в полиции и соблюдать ограничения, в том числе не посещать образовательные учреждения. Однако, по словам его сестры Екатерины, весной 2025 года он принял решение отправиться в зону «специальной военной операции».
Она рассказала, что Варламову было морально тяжело осознавать, что на него повесили убийство и изнасилование.
«В мае он погиб», — сказала Екатерина.
По ее словам, Варламов имел боевой опыт, участвовал в первой чеченской кампании и заключил контракт. Сестра намерена добиваться пересмотра дела и снятия судимости с брата, а также поиска настоящего преступника. Местные жители утверждают, что имя виновного известно, однако его отец занимал высокий пост, что, по их мнению, позволило избежать наказания.