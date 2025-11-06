ВСУ ликвидировали российского «маньяка с самым низким IQ» 6.11.2025, 23:28

2,852

Рудольф Варламов

Он был осужден за убийство девочки.

На войне в Украине был ликвидирован осужденный за убийство и изнасилование девятилетней девочки в удмуртском селе Шаркан Рудольф Варламов. Об этом сообщает российского пропагандистское агентство «Регнум».

По информации журналистов, многие жители Шаркана считали Варламова невиновным, называя его «маньяком с самым низким IQ» и полагая, что наказание он понес за другого человека.

После освобождения Варламов должен был до 2032 года регулярно отмечаться в полиции и соблюдать ограничения, в том числе не посещать образовательные учреждения. Однако, по словам его сестры Екатерины, весной 2025 года он принял решение отправиться в зону «специальной военной операции».

Она рассказала, что Варламову было морально тяжело осознавать, что на него повесили убийство и изнасилование.

«В мае он погиб», — сказала Екатерина.

По ее словам, Варламов имел боевой опыт, участвовал в первой чеченской кампании и заключил контракт. Сестра намерена добиваться пересмотра дела и снятия судимости с брата, а также поиска настоящего преступника. Местные жители утверждают, что имя виновного известно, однако его отец занимал высокий пост, что, по их мнению, позволило избежать наказания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com