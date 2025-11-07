закрыть
7 ноября 2025, пятница, 4:44
Трамп: Индия практически прекратила покупать нефть у России

  • 7.11.2025, 5:54
Трамп: Индия практически прекратила покупать нефть у России

Президент США также анонсировал визит в Индию.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди «практически прекратил» закупать российскую нефть. Об этом американский президент заявил во время брифинга с журналистами, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

На вопрос журналиста о переговорах с индийским премьером Трамп ответил, что они проходят хорошо. «Моди прекратил... практически прекратил покупать нефть у России. Он мой друг, и мы разговариваем. И он хочет, чтобы я приехал (в Индию.— Прим.). Мы это обговорим, я поеду туда»,— сказал президент США.

В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров Индии и США индийские НПЗ сократили импорт нефти из России на 50%. Представители нефтеперерабатывающих компаний утверждают, что планируют только сократить закупки российского сырья, но не отказываться от них полностью. 17 октября два индийских НПЗ впервые купили 4 млн баррелей гайанской сырой нефти у американской компании ExxonMobil.

