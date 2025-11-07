Ливан освободит сына Каддафи
- 7.11.2025, 7:13
Ганнибал Каддафи был задержан в 2015 году.
Власти Ливана решили освободить сына бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога, об этом сообщает ливийское Правительство национального единства (ПНЕ), базирующееся в Триполи.
ПНЕ выразило признательность президенту и спикеру парламента Ливана. Один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури уточнил, что в ближайшее время судебные власти должны отменить запрет на выезд из страны.
Ранее ливанские власти требовали внести за заключенного залог в размере 11 миллионов долларов с запретом на выезд из страны.
Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в 2015 году по делу об исчезновении в 1978 году ливанского имама Мусы ас-Садра. Сын бывшего правителя Ливии утверждал, что его похитили в Сирии и перевезли в Ливан. Он отрицал, что располагает какой-либо информацией по делу ас-Садра, ссылаясь на то, что в момент исчезновения имама ему было три года.