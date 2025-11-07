закрыть
7 ноября 2025, пятница, 4:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ливан освободит сына Каддафи

  • 7.11.2025, 7:13
Ливан освободит сына Каддафи

Ганнибал Каддафи был задержан в 2015 году.

Власти Ливана решили освободить сына бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога, об этом сообщает ливийское Правительство национального единства (ПНЕ), базирующееся в Триполи.

ПНЕ выразило признательность президенту и спикеру парламента Ливана. Один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури уточнил, что в ближайшее время судебные власти должны отменить запрет на выезд из страны.

Ранее ливанские власти требовали внести за заключенного залог в размере 11 миллионов долларов с запретом на выезд из страны.

Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в 2015 году по делу об исчезновении в 1978 году ливанского имама Мусы ас-Садра. Сын бывшего правителя Ливии утверждал, что его похитили в Сирии и перевезли в Ливан. Он отрицал, что располагает какой-либо информацией по делу ас-Садра, ссылаясь на то, что в момент исчезновения имама ему было три года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько