Орбан «дал заднюю» в вопросе российской нефти перед встречей с Трампом 3 7.11.2025, 15:42

2,934

Местные компании уже нашли альтернативу.

Венгрия неожиданно заявила о готовности отказаться от российской нефти и перейти на альтернативные поставки. Это произошло накануне визита премьер-министра Виктора Орбана в США, где он встретится с президентом Дональдом Трампом. Такой шаг можно считать сигналом о попытке Будапешта дистанцироваться от Москвы на фоне растущего давления со стороны Запада.

Как сообщает агентство Bloomberg (перевод — dialog.ua), венгерская нефтегазовая компания Mol признала, что способна заменить до 80% поставок российской нефти за счет импорта через хорватский трубопровод. Ранее именно этот вариант Будапешт называл технически невозможным. Теперь же Mol отмечает, что такая схема вполне реальна, хотя и повлечет за собой дополнительные расходы и риски.

До недавнего времени Орбан и руководство Mol утверждали, что отсутствие у Венгрии выхода к морю делает Россию единственным надежным поставщиком нефти. Однако новый отчет компании демонстрирует разворот в позиции – теперь Будапешт фактически признает, что зависимость от Кремля можно сократить.

Причиной такого изменения стало ужесточение санкций ЕС и США против российского нефтяного сектора. Американская администрация 22 октября ввела ограничения против «Роснефти» и «Лукойла», предоставив месяц на сворачивание всех операций. Цель санкций – сократить доходы России, которые идут на финансирование войны против Украины. В результате многие страны, включая Индию и Китай, уже начали искать замену российским поставкам.

На этом фоне Орбан направилсяв Вашингтон, где в пятницу состоится встреча с Дональдом Трампом. Венгерский премьер заявил, что хочет обсудить санкции и добиться для своей страны исключения, поскольку отказ от российской нефти, по его словам, приведет к росту цен на энергоносители. Однако Трамп уже дал понять, что поблажек не будет.

«Мы его не дали, но он нас попросил», – прокомментировал президент США.

