7 ноября 2025, пятница, 20:19
Зеленский: Лукашенко заплатит за то, что сделал

  • 7.11.2025, 19:59
  • 1,720
Зеленский: Лукашенко заплатит за то, что сделал
Владимир Зеленский

Украинцы все помнят.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко будет платить за то, что в начале полномасштабной войны допустил со своей территории наступление российских войск на Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга.

«Сейчас он [Лукашенко] стал очень разговорчивым в СМИ, показывает, какой он «добрый» к нашему народу. Нам его «доброта» в 4 утра с ракетами, которая пришла к нам, – она не нужна. Если он думает, что своими словами заговорит нашу память, то мы все очень хорошо помним», – заявил он.

По его словам, белорусский диктатор «все равно будет платить за то, что он сделал».

«Он допустил наступление со своей территории, начало полномасштабной войны «прилетело» с территории Беларуси. Никто это забывать не будет», - добавил Зеленский и выступил против проведения любых мирных переговоров с участием Беларуси.

Напомним, 6 ноября Лукашенко сделал вид, что сочувствует украинцам из-за войны, и пригласил их приезжать к нему в Беларусь.

