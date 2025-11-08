Ученые сделали необычное открытие о Древнем Риме 8.11.2025, 10:24

Новое исследование показало, насколько протяженной и сложной была сеть древнеримских дорог.

Сейчас почти все страны мира «исполосованы» автомагистралями. Как выяснилось, жители Древнего Рима тоже любили длинные поездки. Новое исследование европейских ученых показало, насколько протяженной и сложной была сеть древнеримских дорог, пишет «Нож».

Ранее другие исследователи пытались создать подробную карту дорожной сети Римской империи. К сожалению, их попытки так и не увенчались успехом: набор данных был неполным, историки не знали точного местоположения отдельных разветвлений.

Авторы нового исследования обратились к наработкам коллег: они проанализировали атласы, исторические и археологические источники. Далее ученые сопоставили всю имеющуюся информацию с современными аэрофотоснимками, данными со спутников и топографическими картами.

Как итог, команда оцифровала все участки древнеримских дорог и объединила их воедино. Карта включает в себя почти 300 тыс. километров дорожных «артерий», существовавших примерно в 150-х годах нашей эры — в период наивысшего расцвета Римской империи.

Ученые уточнили, что местоположение лишь 3% старинных дорог известно наверняка. Еще 7% с высокой вероятностью располагались в указанных местах: их идентифицировали благодаря надежным источникам, но данные требуют перепроверки. Остальная часть карты по-прежнему представляет собой приблизительные наброски.

«Это стало для нас огромным сюрпризом и отрезвляющим осознанием, — заключил Том Бругманс, соавтор исследования из Карлова университета (Чехия). — Но эта цифра — 3% — не провал, а призыв к действию, который дает нам четкое представление о том, чего мы не знаем и где искать правду дальше».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com