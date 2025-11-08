закрыть
8 ноября 2025, суббота, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые сделали необычное открытие о Древнем Риме

  • 8.11.2025, 10:24
Ученые сделали необычное открытие о Древнем Риме

Новое исследование показало, насколько протяженной и сложной была сеть древнеримских дорог.

Сейчас почти все страны мира «исполосованы» автомагистралями. Как выяснилось, жители Древнего Рима тоже любили длинные поездки. Новое исследование европейских ученых показало, насколько протяженной и сложной была сеть древнеримских дорог, пишет «Нож».

Ранее другие исследователи пытались создать подробную карту дорожной сети Римской империи. К сожалению, их попытки так и не увенчались успехом: набор данных был неполным, историки не знали точного местоположения отдельных разветвлений.

Авторы нового исследования обратились к наработкам коллег: они проанализировали атласы, исторические и археологические источники. Далее ученые сопоставили всю имеющуюся информацию с современными аэрофотоснимками, данными со спутников и топографическими картами.

Как итог, команда оцифровала все участки древнеримских дорог и объединила их воедино. Карта включает в себя почти 300 тыс. километров дорожных «артерий», существовавших примерно в 150-х годах нашей эры — в период наивысшего расцвета Римской империи.

Ученые уточнили, что местоположение лишь 3% старинных дорог известно наверняка. Еще 7% с высокой вероятностью располагались в указанных местах: их идентифицировали благодаря надежным источникам, но данные требуют перепроверки. Остальная часть карты по-прежнему представляет собой приблизительные наброски.

«Это стало для нас огромным сюрпризом и отрезвляющим осознанием, — заключил Том Бругманс, соавтор исследования из Карлова университета (Чехия). — Но эта цифра — 3% — не провал, а призыв к действию, который дает нам четкое представление о том, чего мы не знаем и где искать правду дальше».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов