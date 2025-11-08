В Тульской области РФ из-за взрыва обрушился многоквартирный дом 8.11.2025, 11:52

Эвакуированы десять жильцов.

В поселке Куркино Тульской области РФ произошел взрыв бытового газа, в результате которого частично обрушился многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадали три человека, все они доставлены в Ефремовскую районную больницу. Эвакуированы десять жильцов. В поселке развернут пункт временного пребывания на базе школы № 1 на улице Октябрьской, пишет The Moscow Times.

Как уточнил Миляев, из-за взрыва обрушилась торцевая стена первого подъезда, были повреждены кровля и межэтажные перекрытия со второго по третий этажи. На месте происшествия работают 24 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России, а также глава администрации района Геннадий Калина. Для координации спасательных работ по поручению губернатора в Куркино направлен заместитель председателя правительства области Игорь Казенный. Аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС приведена в готовность к немедленному выезду. Также на место прибыли семь бригад скорой помощи.

Shot сообщает, что несколько человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, рассматривается возможность транспортировки одного из пострадавших в Тулу с помощью санитарной авиации, пишет канал.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, 1 ноября в Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Левобережье» на улице Бориса Слюсаря произошел взрыв газа, вызвавший пожар в квартире на 11-м этаже.

Ранее, 25 октября, в Сочи в доме на улице Тимирязева также взорвался бытовой газ. Тогда погиб 75-летний мужчина, еще как минимум три человека получили травмы. В результате инцидента произошло возгорание и обрушилась часть конструкций. Были эвакуированы 70 человек.

