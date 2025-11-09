Трамп сделал новое заявление об освобождении белорусских политзаключенных 10 9.11.2025, 18:55

6,904

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США сообщил о новой миссии спецпосланника Джона Коула.

Президент США Дональд Трамп также сообщил в своей социальной сети Truth Social о том, что Джон Коул будет назначен на должность специального посланника Соединенных Штатов в Беларуси.

«Я рад объявить, что Джон Коул, известный как один из действительно ВЕЛИКИХ юристов нашей страны, чьи победы включают первое крупное выигранное судебное разбирательство против табачной индустрии, номинируется на должность специального посланника Соединенных Штатов в Беларуси.

Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и теперь работает над тем, чтобы освободить еще 50.

Спасибо за внимание к этому делу!», — написал он в своем посте.

Напомним, 11 сентября были освобождены 52 белорусских политзаключенных. Они выехали в Литву. Освобождение произошло после встречи Лукашенко с заместителем спецпредставителя президента США Джоном Коулом. Также в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит. Позднее стало известно о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

