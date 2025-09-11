закрыть
11 сентября 2025, четверг, 20:59
Николай Статкевич: Беларусь — моя страна, и я остаюсь здесь

31
  • 11.09.2025, 20:09
  • 15,792
Николай Статкевич: Беларусь — моя страна, и я остаюсь здесь

Лидер белорусской оппозиции отказался уезжать из страны.

Лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич вернулся в Беларусь. Соратник политика Евгений Вильский сумел поговорить с ним на литовско-белорусской границе и рассказал сайту Charter97.org о короткой встрече.

«Я — человек чести. Cам распоряжаюсь своей жизнью. Кто такой Лукашенко, чтобы решать, где мне жить? Беларусь — моя страна, и я остаюсь здесь», — заявил Николай Статкевич в разговоре с соратником.

По словам Евгения Вильского, лидер белорусской оппозиции выглядел очень исхудавшим, но бодрым и ресурсным.

Напомним, 11 сентября были освобождены 52 белорусских политзаключенных. Они выехали в Литву. Освобождение произошло после встречи Лукашенко с заместителем спецпредставителя президента США Джоном Коулом. Также в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит. Позднее стало известно о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

