Николай Статкевич: Беларусь — моя страна, и я остаюсь здесь 31 11.09.2025, 20:09

15,792

Лидер белорусской оппозиции отказался уезжать из страны.

Лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич вернулся в Беларусь. Соратник политика Евгений Вильский сумел поговорить с ним на литовско-белорусской границе и рассказал сайту Charter97.org о короткой встрече.

«Я — человек чести. Cам распоряжаюсь своей жизнью. Кто такой Лукашенко, чтобы решать, где мне жить? Беларусь — моя страна, и я остаюсь здесь», — заявил Николай Статкевич в разговоре с соратником.

По словам Евгения Вильского, лидер белорусской оппозиции выглядел очень исхудавшим, но бодрым и ресурсным.

Напомним, 11 сентября были освобождены 52 белорусских политзаключенных. Они выехали в Литву. Освобождение произошло после встречи Лукашенко с заместителем спецпредставителя президента США Джоном Коулом. Также в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит. Позднее стало известно о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com