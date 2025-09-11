закрыть
11 сентября 2025, четверг
Николай Статкевич вернулся в Беларусь

  • 11.09.2025, 19:36
Николай Статкевич вернулся в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции отказался находиться в Литве.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался возвращаться в Литву, это подтвердили LRT.lt в Службе охраны государственной границы (VSAT).

Политик в тюремной робе долго находился в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой.

Позже литовские пограничники зафиксировали, что политзаключенный ушел обратно вглубь территории Беларуси.

«Он находился на той стороне и в Литву не переходил, попыток пересечь границу не было. Сейчас его уже нет, потому что он удалился вглубь пункта», — сказал представитель VSAT Гедрюс Мишутис.

Он также опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что таких отказавшихся белорусских заключенных было больше. На вопрос, ушел ли мужчина по собственной воле, Мишутис отметил, что его сопровождали несколько белорусских служащих, но он шел сам.

Напомним, экс-кандидат в президенты был арестован еще до выборов 2020 года. Его 2 года и 7 месяцев держали в режиме инкоммуникадо в тюрьме Глубокого.

