Николай Статкевич отказывается покидать Беларусь 11.09.2025, 18:48

Фото: charter97.org

Один из лидеров белорусской оппозиции находится в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич отказывается покидать Беларусь. Политик в тюремной робе находится в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой и, похоже, отказывается депортироваться.

Экс-кандидат в президенты был арестован еще до выборов 2020 года. Его 2 года и 7 месяцев держали в режиме инкоммуникадо в тюрьме Глубокого, от него не было писем.

