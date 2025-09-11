Николай Статкевич отказывается покидать Беларусь
- 11.09.2025, 18:48
Один из лидеров белорусской оппозиции находится в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой.
Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич отказывается покидать Беларусь. Политик в тюремной робе находится в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой и, похоже, отказывается депортироваться.
Экс-кандидат в президенты был арестован еще до выборов 2020 года. Его 2 года и 7 месяцев держали в режиме инкоммуникадо в тюрьме Глубокого, от него не было писем.