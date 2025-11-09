Трамп пообещал выплатить гражданам по 2000 долларов 15 9.11.2025, 21:47

1,660

Дональд Трамп

Выплаты профинансируют из средств, полученных от введенных им торговых пошлин.

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить американцам по 2000 долларов на человека за счет средств от введенных им торговых пошлин. Об этом он заявил 9 ноября в своей социальной сети Truth Social.

Трамп резко раскритиковал противников введенных им пошлин. «Люди, которые против пошлин — глупцы!» — написал политик.

По его словам, благодаря этим мерам США стали «самой богатой, самой уважаемой страной в мире» с рекордными показателями фондового рынка и минимальной инфляцией.

Как утверждает политик, пошлины приносят казне США триллионы долларов, которые позволят скоро начать выплачивать государственный долг в 37 триллионов долларов и даже раздать деньги гражданам.

«Дивиденды в размере не менее 2000 долларов на человека (за исключением людей с высокими доходами!) будут выплачены всем», — пообещал Трамп.

Он также отметил рекордный рост инвестиций в американскую экономику: «Заводы и фабрики строятся повсюду».

