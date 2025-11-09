закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал выплатить гражданам по 2000 долларов

15
  • 9.11.2025, 21:47
  • 1,660
Трамп пообещал выплатить гражданам по 2000 долларов
Дональд Трамп

Выплаты профинансируют из средств, полученных от введенных им торговых пошлин.

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить американцам по 2000 долларов на человека за счет средств от введенных им торговых пошлин. Об этом он заявил 9 ноября в своей социальной сети Truth Social.

Трамп резко раскритиковал противников введенных им пошлин. «Люди, которые против пошлин — глупцы!» — написал политик.

По его словам, благодаря этим мерам США стали «самой богатой, самой уважаемой страной в мире» с рекордными показателями фондового рынка и минимальной инфляцией.

Как утверждает политик, пошлины приносят казне США триллионы долларов, которые позволят скоро начать выплачивать государственный долг в 37 триллионов долларов и даже раздать деньги гражданам.

«Дивиденды в размере не менее 2000 долларов на человека (за исключением людей с высокими доходами!) будут выплачены всем», — пообещал Трамп.

Он также отметил рекордный рост инвестиций в американскую экономику: «Заводы и фабрики строятся повсюду».

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов