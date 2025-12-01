закрыть
НАТО рассматривает нанесение упреждающего удара по России

  • 1.12.2025, 9:48
  • 3,876
В ответ на гибридные атаки.

НАТО рассматривает возможность «более агрессивного» реагирования на кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства со стороны России. Об этом председатель военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил Financial Times.

Оборонный блок «думает о том, чтобы действовать более агрессивно во ответ на перерезания кабелей в Балтийском море и кибератаки по всему континенту». Драгоне заявил, что в качестве оборонительного действия возможен «упреждающий удар», хотя это «далеко от обычного способа мышления и поведения» в Альянсе.

Он указал, что более агрессивный подход может быть одним из вариантов.

Один из балтийских дипломатов отметил газете, что сейчас гибридная война асимметрична – она обходится РФ дешево, а странам Альянса дорого, поэтому европейским странам блока, на которые чаще всего нацелены российские атаки, «нужно постараться быть более изобретательными».

Ранее сайт Charter97.org писал, что Европа обсуждает «немыслимый» ответ на атаки РФ.

